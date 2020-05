A Câmara Municipal de Cantanhede, em parceria com os agrupamentos de escolas do concelho, sinalizou os alunos dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, que não podem assistir as aulas em casa por não terem computador e/ou acesso à internet.

Resultante da parceria entre o Município e os Agrupamentos de Escolas e como medida de apoio social para que nenhum aluno fique privado do direito universal de acesso à educação, “de acordo com o levantamento feito pelos agrupamentos de escolas” junto das famílias que não têm condições económico-financeiras para adquirir os equipamentos necessários para o ensino à distância, foi desenhada uma estratégia para colmatar estas necessidades.

Assim e perante a disponibilização dos equipamentos (a falta de computador na residência dos alunos foi minimizada com o equipamento existente nos estabelecimentos) pelas escolas num trabalho em parceria, o Município adquiriu equipamento de acesso móvel à Internet, válido por três meses, com capacidade 30 GB mensais, cedido às famílias a título de empréstimo.

O acesso à internet foi garantido pelo Município, adquirindo 105 routers (reutilizáveis) e cartões de acesso móvel à internet com tráfego incluído até ao final do ano letivo, cujo valor total ascendeu a 7.619,85 euros.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Cardoso, que detém o pelouro da Educação, referiu que “o objetivo maior, numa perspetiva de igualdade de oportunidades e de justiça social, foi sempre assegurar aos alunos desfavorecidos social e economicamente, e que não tinham meios para acompanhar o ensino à distância neste período lectivo, as condições necessárias para aceder aos conteúdos online, às aprendizagens essenciais e a trajetos educativos marcados pelo sucesso”.

Estas medidas estão englobadas num pacote mais amplo de apoios sociais e económicos definidos pela autarquia para minimizar os efeitos da Covid-19, e que são permanentemente reavaliadas.

“Numa perspetiva de futuro, estão a ser avaliadas novas respostas, para evitar que os desafios colocados ou novos cenários que se venham a colocar pela nova realidade da pandemia, e que implique novamente o encerramento das escolas, constituam um impedimento ao sucesso escolar dos nossos alunos, de modo especial para os alunos que não dispõem dos meios necessários para poderem acompanhar as aulas à distância”, sublinhou o autarca.