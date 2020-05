Um homem de 82, desaparecido ao início da tarde desta quinta-feira, foi encontrado morto num poço nas imediações do centro de Oliveira do Bairro, na Rua do Bairro Novo, perto da Alameda da Cidade.

O corpo acabaria por ser resgatado no seguimento do alerta dado pela GNR às 18h35, depois de ter sido encontrado nas buscas feitas pelas autoridades, uma vez que os familiares tinham alertado a GNR para o desaparecimento do octogenário, ao início da tarde desta quinta-feira, dia 14 de maio.

Nos trabalhos de busca e resgate aquático estiveram envolvidos 16 operacionais dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, apoiados por quatro viaturas, para além de uma viatura e tripulação SIV de Águeda.