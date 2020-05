Cumprindo as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, é tempo de recomeçarmos. As pessoas precisam e a economia também. A assinatura de comunicação da marca Bairrada é “Terras de bem-viver” e, mais do que nunca, a região está empenhada em que isso aconteça. E também tempo de voltar a “bem-receber”.

Como porta de entrada, por excelência, para levar à descoberta da região, a Rota da Bairrada vai reabrir já este mês os seus dois espaços, ambos com o selo ‘Clean & Safe’, atribuído pelo Turismo de Portugal: o da Curia no dia 19 e o de Oliveira do Bairro no dia 26. Numa primeira fase com horário reduzido – de terça-feira a Sábado, das 14h30 às 19h00 – e com algumas restrições em termos de atividades – não haverá lugar a provas de vinhos e aos jogos didáticos. A seu tempo, tudo voltará à normalidade. Para já, é possível comprar vinho e demais produtos, assim como consultar a equipa da Rota para criação de roteiros, marcação de visitas e estadias, bem como outros pedidos.

A antecipar esta reabertura, a Rota lançou ontem o ‘Guia de Enoturismo Bairrada 2020’, uma ferramenta de promoção do território, que reúne a oferta turística de forma sucinta e muito prática, facilitando aos visitantes – e até aos residentes – a consulta e o planeamento das suas descobertas: agora, e de futuro! O Guia acompanha as tendências e surge em formato digital, estando disponível para consulta e download no site da Rota da Bairrada, em https://loja.rotadabairrada.pt/media/PDF-Flip/index.html. Um acesso facilmente identificado ao navegar também nas páginas de Facebook e Instagram da Rota da Bairrada, da Comissão Vitivinícola da Bairrada e da Bairrada.

