A venda do capital da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), ratificada pela Assembleia Municipal, no passado sábado, provocou a renúncia do cargo de vogal na concelhia, do presidente da Junta de Freguesia (JF) de Casal Comba, Nuno Veiga, e a desfiliação partidária do antigo presidente da Câmara e histórico do partido, Carlos Cabral.

O assunto, apesar da discordância de todos os partidos da oposição, estará a causar também desconforto no seio do partido, liderado localmente pelo também presidente da Câmara, Rui Marqueiro.

Conheça, na edição impressa de 28 de maio ou então aqui, a posição de todos os quadrantes políticos nesta questão e as razões que levaram Nuno Veiga e Carlos Cabral a tomarem aquelas posições