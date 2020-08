A cidade de Aveiro será cenário da nova novela da TVI “Bem em quer”, cujas gravações começam na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto.

O arranque oficial das filmagens está previsto aquele dia, que será também assinalado com a assiantura de um protocolo entre a Câmara de Aveiro e Plural/TVI, marcado para as 19h no Centro de Congressos de Aveiro, no Cais da Fonte Nova.

Entre outros, estarão presentes os atores André Nunes, Bárbara Branco, David Carreira, Joaquim Horte, Pêpê Rapazote, José Condessa, Pompeu José, Marfarida Carceiro, Angie Costa e São José Correia.

Aveiro junta-se à Covilhã como os principais cenários desta nova novela da TVI. Recorde-se que Aveiro já serviu de palco para gravações de “Espelho de Água”, da SIC, que escolheu a cidade dos canais e Ílhavo para uma novela, que deu visibilidade à região.

Esta grande produção, a cargo da TVI e da Plural, conta com a participação de alguns dos maiores nomes da ficção portuguesa. A telenovela será transmitida pela TVI a partir de novembro de 2020, substituindo “Quer o Destino”.

A trama começa quando uma jovem criada num meio rural decide ir para a cidade à procura das suas origens. É nessa encruzilhada que se apaixona e ganha uma rival.

Kelly Bailey, de 22 anos, Bárbara Branco, de 20, e José Condessa, de 23, serão os protagonistas da produção. Para José Condessa e Bárbara Branco, namorados na vida real, marca a estreia nos papéis principais, já Kelly Bailey volta a assumir um dos papéis principais depois de o ter feito em Prisioneira.

Bem Me Quer, conta ainda com os nomes de peso de Pêpê Rapazote, São José Correia, Cucha Carvalheiro, Marisa Cruz, Frederico Barata, Paula Neves, Julie Sergeant, Sofia Aparício e Joaquim Horta.

David Carreira também se junta a esta grande produção, marcando o seu regresso à ficção, 5 anos após ter feito parte da telenovela “Santa Bárbara”, na TVI e dois anos depois de ter participado em “Paixão”, na SIC.