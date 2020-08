A Câmara de Águeda está a promover uma ação de apoio ao comércio tradicional, através da campanha “Compre em Águeda”, num incentivo à economia local na sequência da pandemia da COVID-19. Nesta ação promocional, a Autarquia vai investir um total de 100 mil euros, em forma de vales a serem descontados em compras nos estabelecimentos aderentes.

“Pretendemos estimular a economia local, que foi fortemente atingida com o encerramento dos espaços comerciais em consequência do Plano de Contingência ao combate à COVID-19 e com o cancelamento de eventos que dinamizariam a atividade comercial no período do verão”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que é intenção da Autarquia, com este investimento, atrair consumidores ao Concelho, motivando-os a fazerem compras no comércio tradicional.

O apelo é para que tanto os residentes no Concelho como os que são de outras regiões possam deslocar-se a Águeda e fazer aqui as suas compras. “O comércio local agradece”, disse Edson Santos, sublinhando que os consumidores ainda se habilitam a ganhar vales de compras.

A campanha, que já arrancou e termina a 30 de novembro, destina-se aos estabelecimentos do comércio local do Concelho de Águeda, designadamente os que detêm os seguintes Classificação das Atividades Económicas (CAE): 9602; 93130; 95230; 96010; 96091; 7911; 7912; os iniciados em 55 e os iniciados em 47, que respeitam ao comércio a retalho (com exceção do CAE 47111 – Comércio a retalho em supermercados e hipermercados e 47300 – Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados).

Os proprietários dos estabelecimentos comerciais interessados em aderir à campanha e beneficiar desta ação devem preencher o formulário constante no link https://www.cm-agueda.pt/p/compreemagueda.

Nas compras efetuadas em cada um dos estabelecimentos aderentes, o cliente tem direito a cupões de participação consoante as compras efetuadas, que, depois de devidamente preenchidos, terão de ser colocados numa tômbola que está disponibilizada no Posto de Turismo de Águeda.

Para as compras efetuadas no mês de agosto, o sorteio realizar-se-á no dia 4 de setembro; enquanto que para as compras realizadas em setembro, o sorteio realizar-se-á no dia 2 de outubro. Ambos os sorteios decorrerão às 18 horas, no Edifício dos Paços do Concelho.

Em cada um destes dois sorteios serão atribuídos 130 prémios (em cupões de 1.000, 500 e 250 euros), no valor total de 50 mil euros em cada sorteio, distribuídos em vales de compras, que só poderão ser utilizados nos estabelecimentos do comércio local do Concelho de Águeda, aderentes à iniciativa e até ao dia 30 de novembro.