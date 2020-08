Especialista em equipamentos para a limpeza urbana e industrial, a Certoma continua a consolidar a sua posição no mercado, graças à vasta gama de máquinas e produtos de limpeza e conservação de superfícies.

Com forte aposta no setor da limpeza urbana e industrial, limpeza de praias, espaços verdes e águas e saneamento, a empresa, sediada na Mealhada, está a caminho dos 35 anos de atividade e orgulha-se de ter no seu lote de clientes a totalidade dos municípios portugueses.

Apesar da pandemia que o país atravessa, que atirou os comerciais da empresa para o regime de teletrabalho, a Certoma reforçou a sua oferta no mercado, ao juntar a capacidade de desinfeção aos equipamentos de limpeza que representa.

João Varela, diretor comercial da empresa, assegura mesmo que foi necessário adaptar as equipas, equipamentos e produtos para responder aos clientes e ao país “nesta nova realidade que vivemos”, refere.

