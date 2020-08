A GNR, através do Posto Territorial de Arrancada do Vouga, deteve dois homens de 26 e 27 anos, por tráfico de estupefacientes, na freguesia de Valongo do Vouga, concelho de Águeda, anunciaram as autoridades esta segunda-feira.

No decorrer de uma ação de patrulhamento no âmbito da Floresta Segura, no dia 8, os militares da Guarda detetaram num terreno uma plantação de cannabis, tendo surpreendido os suspeitos em flagrante delito quando se encontravam a efetuar o tratamento às plantas.

No decorrer das diligências policiais, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e duas em veículo que resultaram na apreensão de 3.640 euros em numerário, 121 plantas de cannabis, três veículos e dois telemóveis.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Águeda.

Esta ação teve o reforço dos militares do Posto Territorial de Águeda, da estrutura da Investigação Criminal do Comando de Aveiro e do Destacamento Territorial de Águeda.