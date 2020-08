Realizou-se nas instalações da Associação de Futebol de Aveiro, o sorteio do Campeonato SABSEG, época 2020/2021.

A jornada inaugural está agendada para o dia 13 de setembro, sendo que a data final será confirmada apenas após deliberação da Direção-Geral de Saúde sobre a Orientação 30.

Na próxima temporada, a prova será dividida em duas zonas, norte e sul, com 11 equipas cada. Os quatro primeiros classificados de cada série apuram-se para a fase de apuramento do campeão distrital. Os restantes vão lutar pela manutenção na Elite de Aveiro, sendo despromovidos à 1.ª Divisão Distrital os três últimos colocados da cada série, aos quais se junta o pior 4.º classificado de entre a duas zonas.

Os clubes bairradinos ficaram escalados na zona Sul. O Oliveira do Bairro fará a receção ao Avanca, ex-equipa do treinador Cajó, enquanto o Pampilhosa também joga em casa, diante do Alba.

Num reencontro da época passada, o Fermentelos recebe o Vista Alegre e a LAAC viaja até Bustelo.

Eis os jogos da 1.ª jornada: Bustelo – LAAC. Fermentelos – Vista Alegre. Oliveira do Bairro – Avanca. Estarreja – Gafanha. Pampilhosa – Alba.

Folga: Ovarense.

O primeiro dérbi bairradino disputa-se a 20 de setembro, entre a LAAC e o Oliveira do Bairro.