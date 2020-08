Depois do empate a dois golos em Águeda, diante do Recreio, do nulo em casa com o Alvarenga, o Oliveira do Bairro recebeu e perdeu com o vizinho Anadia por 2-1.

Foi um jogo típico de pré-época, onde ambos os treinadores aproveitaram para rodar todos os jogadores.

A partida foi pautada pelo equilíbrio e, apesar de, tanto uma como outra equipa, estarem numa fase embrionária da época, viram-se lances bem delineados.

O Oliveira do Bairro, que milita no Campeonato SABSEG, não se intimidou com o estatuto do Anadia FC, que vai participar mais uma vez no Campeonato de Portugal e, no início da segunda parte, adiantou-se no marcador com um golo de João Morais.

Já com muitas mexidas no seu onze, a equipa de Miguel Valença reagiu, Cícero (na foto – Facebook do Anadia FC) empatou e, perto do final, o mesmo jogador, deu a vitória ao Anadia.

O Oliveira do Bairro, que amanhã conhece o calendário para a próxima época, fará a apresentação oficial aos seus sócios e simpatizantes, dia 30 de agosto, às 17h, frente ao São João de Ver.

Também já é conhecido o início do Campeonato de Portugal, agendado para 20 de setembro.