Com 20 anos volvidos e um caminho trilhado na excelência da equipa e do seu suporte tecnológico, não faltam motivos à Dentárias V-Promed para celebrar. E mesmo num ano de todos os desafios, nada melhor do que valorizar o importante ativo humano deste projeto, que dentro e fora de portas imprime um foco especial na atividade do grupo de clínicas, que se orgulha de ser “medicina e prótese dentária dos pés à cabeça”.



Exibindo um passado de crescimento sustentável a todos os níveis, a Dentárias V-Promed assume-se como “uma família profissional, bem formada, a atuar em áreas avançadas, com suporte tecnológico de alto desempenho, oferecendo espaços confortáveis e seguros orientados para o cliente”, sublinha Vítor Henriques, CEO da clínica.



Olhando para trás “com satisfação”, mas com um foco enorme no presente, a V-Promed não dispensa os valores “trabalho, honestidade e bom senso” ao serviço dos seus pacientes.



“Por muita evolução e mudança ou crescimento que haja, nenhuma empresa deve afastar-se da sua cultura e dos seus valores. E foi isto que nos permitiu com qualidade, perseverança e criatividade para a inovação, ultrapassar adversidades”, refere Vítor Henriques, num balanço a estes 20 anos.



Privilegiando os seus profissionais como grande fator do sucesso, Vítor Henriques sustenta que apesar de todo o investimento efetuado em prol da oferta física e tecnológica V-Promed, “o nosso universo continua a medir-se em pessoas – dentro e fora de portas”.



Com uma equipa de 25 colaboradores, só no setor dentário, a clínica que ocupa dois espaços no concelho de Águeda (em Barrô e no centro da cidade), imprime uma cultura de excelência totalmente focada no bem-estar e satisfação do cliente. “A qualidade desde que o telefone toca até à satisfação do cliente é condição ‘sine qua non’.

