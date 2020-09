O. do Bairro: Concluída a requalificação da zona envolvente da estação da CP - Jornal da Bairrada

Está requalificada a área envolvente à estação da CP de Oliveira do Bairro, revitalizada e transformada com um ambiente urbano mais moderno, acessível e atrativo, com melhorias significativas a nível da segurança de peões e veículos. As obras – que terminaram este mês, representando um ...