A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Águeda, deteve no passado dia 27, dois homens de 24 e 26 anos por furto em interior de armazém industrial, na localidade de Oronhe – Espinhel, no concelho de Águeda, informaram as autoridades esta terça-feira.

No seguimento de uma denúncia de que estaria a decorrer um furto numa zona industrial, os militares da GNR deslocaram-se ao local onde localizaram alguns objetos já abandonados num terreno florestal. No decorrer da ação, foi possível apurar a sua origem e ao verificar as imediações, intercetaram em flagrante delito os suspeitos no interior do armazém industrial, que estariam a tentar furtar mais bens. No total, foi apreendido e recuperado um cofre, um computador portátil e um porta paletes.

Os detidos, com pena suspensa por furto, foram presentes ao Tribunal Judicial de Aveiro, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.