O Município de Cantanhede já concluiu o rastreio aos professores e demais funcionários das escolas dos diferentes graus de ensino no concelho, para despistagem de eventuais indícios de infeção por Covid-19.



A operação decorreu no âmbito da campanha de testes serológicos que a autarquia cantanhedense tem vindo a realizar nas instituições e entidades que congregam um número elevado de pessoas e que por isso estão mais expostas a um potencial risco de contágio.

Realizados mais

de 6 mil testes



Do total de mais de 6.000 testes realizados pela equipa coordenada pela vereadora Célia Simões, cerca de 700 foram aplicados aos docentes, pessoal administrativo e auxiliares de ação educativa de todos os jardins de infância, escolas do primeiro e segundo ciclos e secundárias.

A testagem, recorde-se, começou por ser feita aos funcionários do Município, da Inova-EM e das juntas de freguesia, Bombeiros Voluntários e agentes da Guarda Nacional Republicana, bem como aos profissionais que têm contacto frequente com pessoas e grupos populacionais considerados mais vulneráveis ao Covid-19, nomeadamente quem trabalha nas IPSS.



Entretanto, foi também alargada aos utentes dos centros de dia das instituições de solidariedade, à medida que estas valências vão retomando a sua atividade, de modo a sinalizar qualquer caso de infeção que ocorra e evitar o seu alastramento através de medidas preventivas que permitam manter os idosos em segurança.

