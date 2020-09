Dois oliveirenses pedalaram a mítica Estrada Nacional 2 em seis etapas - Jornal da Bairrada

Pedalando pela EN2, seduzidos pelos encantos paisagísticos e pela história dos vilarejos e todas as outras marcas de um Portugal desconhecido para muitos, Vítor Pinto, com 77 anos, e Jorge Abrantes, com 61, cumpriram esta aventura no verão. Os dois amigos, dirigentes associativos de Oliveira do ...