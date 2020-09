Está identificado e constituído arguido o suspeito pela morte do condutor de um reboque, no passado dia 28 de agosto, na A1, informou a GNR.

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) de Aveiro, constituiu arguido, no passadodia 14, um homem com 50 anos, pelo crime de omissão de auxílio/homicídio por negligência, em Aveiro.

As autoridades lembram que no dia 28 de agosto de 2020, na A1, o condutor de um veículo fugiu após o sinistro, sem prestar ou promover o socorro ao peão atropelado, um homem de 32 anos, que efetuava o carregamento de um veículo no ponto-socorro, e que acabou por falecer no local. Os militares da Guarda realizaram diligências policiais e de investigação que culminaram na identificação do condutor e o respetivo veículo.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro.

Recorde-se que o acidente ocorreu no sentido sul / norte, numa zona entre a estação de serviço da Mealhada e o parque de merendas.