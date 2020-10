A Câmara de Águeda aumentou com seis novos pontos de wifi a rede HotSpot gratuita no concelho, que agora tem 64 pontos de acesso, que implicou um investimento de cerca de 18 mil euros, financiados em 15 mil euros pela Comissão Europeia.

Os seis novos locais de Águeda que passam a ter acesso à Internet gratuita em wifi são: Rua Eugénio Ribeiro, Praça do Município (que já tinha um ponto e agora fica reforçado com uma maior cobertura de área), o Parque Infantil das Barreiras, zona exterior da Biblioteca Municipal Manuel Alegre (jardim em frente da BMMA e a zona junto à Caixa de Crédito Agrícola), Rua Vasco da Gama e o campo de treinos do Estádio Municipal de Águeda e do Clube de Ténis de Águeda.

Trata-se de um investimento, realizado no âmbito do projeto europeu WIFI4EU, que responde ao uso crescente de tecnologia nos padrões de consumo e ao desenvolvimento de plataformas cada vez mais ágeis para promover novas oportunidades de negócio. Justifica-se ainda pela necessidade continuada de acesso rápido e simples a conteúdos informativos que permitam aos turistas planear uma visita turística a um determinado local e desfrutar dos recursos disponíveis.

“A disponibilização destas redes sem fios melhorará a experiência do turista ao visitar o concelho, contribuirá para a gestão inteligente de Águeda como um destino turístico de referência e criará condições para o surgimento de novos processos assentes no digital, que permitirão maior produtividade nas cidades inteligentes do futuro”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda.

Este serviço agora disponibilizado permite ainda “uma democratização do acesso à Internet, livre para todas as pessoas, independente da sua capacidade económica ou social”, frisou Edson Santos.

Refira-se que o projecto WIFI4EU, lançado pela Comissão Europeia, visa dotar os espaços públicos de conetividade gratuita, financiando a instalação de pontos de acesso gratuito à Internet para residentes locais, turistas ou visitantes. A União Europeia dotou de 150 milhões de euros este projeto que envolve cerca de 9.000 municípios.

Para aceder ao serviço, os utilizadores só têm de clicar na rede wifi identificada como “WIFI4EU”, podendo consultar o mapa de cobertura em https://agueda.pt.