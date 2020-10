A GNR deteve dois homens, de 44 e 20 anos, pela prática do crime de maus-tratos, na localidade de Assequins, concelho de Águeda.

A detenção, a cargo do Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Aveiro, aconteceu no passado dia 26, no decorrer de uma investigação que teve início em abril deste ano.

Os militares da Guarda apuraram que as vítimas, um homem de 82 anos e uma mulher de 78 anos, sofriam maus-tratos verbais e psicológicos por parte do filho e do neto.

Das diligências policiais efetuadas, os militares efetuaram uma busca domiciliária, culminando na apreensão de duas reproduções de arma de fogo em plástico, uma arma elétrica e uma botija de CO2.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Aveiro, ontem, dia 27 de outubro, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contatos por qualquer forma com as vítimas.

Esta ação teve o reforço do Posto Territorial de Águeda e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda.