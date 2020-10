O Mercado Municipal de Anadia vai estar aberto, no dia 30 de outubro (sexta-feira), entre as 7h30 e as 15h, para o tradicional mercado de flores, tendo em conta o “Dia de Todos os Santos” que se comemora no dia 1 de novembro.

Devido às restrições provocadas pela pandemia do Covid-19, os utilizadores do mercado (vendedores e compradores) deverão respeitar um conjunto de regras a fim de evitar a disseminação da doença, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos e manter o distanciamento físico.

O Município de Anadia apela à sensibilidade e à colaboração de todas as pessoas no sentido da adoção de um comportamento cívico e responsável em cumprimento das medidas, bem como de todas as orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde e devidamente enquadradas no Estado de Calamidade, entretanto, decretado pelo Governo.