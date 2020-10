O executivo municipal de Anadia aprovou o procedimento para o lançamento do concurso público e o respetivo caderno de encargos para a requalificação da rede viária nas 10 freguesias e uniões de freguesia do concelho. A intervenção representa um investimento superior a meio milhão de euros, com um prazo de execução de 12 meses.

Os trabalhos serão desenvolvidos com o objetivo de requalificar arruamentos que apresentem o pavimento em mau estado ou arruamentos onde não exista qualquer revestimento e se encontram em terra batida.

De salientar ainda que é preocupação da autarquia anadiense garantir que os arruamentos a intervir estão devidamente infraestruturados e que estas infraestruturas estão em plenas condições de garantir a utilização para a qual foram projetadas.

A intervenção pretende garantir a melhoria das acessibilidades e da mobilidade na rede viária do concelho.