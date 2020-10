A vigilância móvel da floresta no concelho de Anadia terminou com um balanço positivo.

Esta é a avaliação feita por Bruno Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia e coordenador municipal da Proteção Civil,mas também pela presidente da autarquia anadiense, Teresa Cardoso e pelo capitão Cláudio Lopes, do Destacamento de Anadia da GNR.



A operação de vigilância decorreu, durante três meses, entre 1 de julho e 30 de setembro, tendo sido assegurada por três associações locais (Associação de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima, Associação de Voluntários de Ferreiros – Moita e Associação Cultural e Recreativa de Algeriz – Vila Nova de Monsarros), através de um protocolo de colaboração com o Município de Anadia e as Juntas de Freguesia locais.



Ao JB, o comandante Bruno Almeida destaca o trabalho desenvolvido, no âmbito da vigilância e prevenção, que se “mostrou bastante frutífero”, mas também a “muito boa articulação” entre as forças envolvidas que permitiram, na vigilância florestal, que as situações fossem detetadas precocemente, “possibilitando um ataque mais rápido e musculado, com todo o dispositivo disponível”.



Para o comandante anadiense, a conjugação de esforços envolvendo a Proteção Civil Municipal, GNR, Bombeiros e as Associações, possibilitou uma rápida atuação, quer pelo patrulhamento ativo, quer pelo trabalho dissuasor de comportamentos de risco relacionados com o uso do fogo nos espaços rurais, não deixando de destacar também o papel determinante do posto de vigia, localizado no Moinho do Pisco (integrado já na Rede Primária Nacional de Postos de Vigia), que foram trunfos importantes.

Ler mais na edição impressa ou digital