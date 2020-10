A Câmara Municipal de Águeda assinou, esta segnda-feira, dois contratos interadministrativos de delegação de competências com a União de Freguesias (UF) de Barrô e Aguada de Baixo e a UF de Travassô e Óis da Ribeira. Em causa está a execução de algumas obras no valor global de 56.250 euros.

O protocolo assinado com a UF de Barrô e Aguada de Baixo, num investimento de 40 mil euros, tem por objetivo a execução de muros, passeios e valetas na sua área territorial. Quanto ao acordo com a UF de Travassô e Óis da Ribeira, no valor de 16.250 euros, visam a realização das obras de alargamento da Rua Benjamim Soares de Freitas, em Óis da Ribeira.

“Este acordo, no seguimento do que já temos efetuado com todas as Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho, visam a delegação de competências para a realização de pequenas obras que, embora sendo da competência municipal, podem ser executadas pelas juntas, numa política de gestão de proximidade”, sempre tendo como objetivo a salvaguarda do interesse público, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda.