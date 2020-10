A Câmara Municipal de Águeda formalizou, esta quarta-feira, no Salão Nobre, a assinatura dos contratos de trabalho com 17 novos funcionários para as funções de Auxiliares de Ação Educativa, que se juntam aos 17 contratados no passado dia 16 de setembro.

Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, afirmou, no ato formal, que estas 17 novas assistentes operacionais integram, a partir de agora, o quadro de funcionários da autarquia, começando “uma carreira na função pública”. “Sejam dedicadas”, apelou o edil, apontando que a Câmara de Águeda, como qualquer entidade patronal, gosta de ter ao seu serviço “pessoas que deem o melhor de si”.

As novas assistentes operacionais foram colocadas nos vários estabelecimentos de ensino do concelho, onde vão desempenhar funções “de extrema relevância” para o seu bom funcionamento. “Cada uma de vocês tem um papel muito importante nas escolas, vêm preencher uma lacuna existente, porque as escolas necessitavam destes recursos”, afirmou, na ocasião, Elsa Corga, vereadora da Educação da Câmara de Águeda, que aproveitou o momento para dar as boas-vindas a estes novos funcionários.

Maria Cristina Oliveira, de 41 anos e residente em Casaínho de Baixo, é uma das novas assistentes operacionais, que vai desempenhar as suas funções na EB1 de Travassô. “Espero ser feliz”, disse, acrescentando que ser auxiliar de ação educativa é o cumprimento de um desejo antigo, porque “sempre quis trabalhar com crianças”.

Também Elsa Fonseca, de 42 anos e residente na Borralha, manifestou a sua satisfação por conseguir este posto de trabalho. Colocada na EB1 de Aguada de Cima, diz esperar “tirar o melhor proveito” desta oportunidade e dar o melhor de si. “Sempre gostei de trabalhar com crianças e desde sempre lidei com elas, porque a minha mãe foi ama”, sublinhou.

Refira-se que esta contratação visa, tal como a anterior em setembro, colmatar a necessidade de recursos humanos que prestem apoio às atividades letivas nas escolas do Concelho, bem como substituir alguns assistentes operacionais que se reformaram. Este recrutamento foi realizado recorrendo à reserva de contratação do referido processo contratual do mês passado.