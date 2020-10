Anadia: Município apoia vacinação de idosos - Jornal da Bairrada

O Município de Anadia associou-se à campanha de vacinação gratuita contra a gripe sazonal aos munícipes com mais de 65 anos, no âmbito de um protocolo de colaboração celebrado com a Associação Dignitude, com vista à implementação do Programa “Vacinação SNS Local”, que surge no con...