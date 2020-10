A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) irão realizar entre o dia 30 de outubro e o dia 3 de novembro, terça-feira, operações de intensificação do patrulhamento, sensibilização e fiscalização, em todo o Território Nacional, em estreita articulação, cooperação e colaboração.

Estas operações visam primordialmente apoiar a população e garantir o cumprimento das normas resultantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro, no âmbito das restrições de circulação entre concelhos.

Recorde-se que o Conselho de Ministros decretou a proibição de circulação entre concelhos no período de 30 de outubro a 3 de novembro, à semelhança do que aconteceu na Páscoa deste ano.

O Governo anunciou ainda luto nacional para o dia 2 de novembro.

A proibição da circulação entre concelhos no fim de semana do Dia de Todos os Santos, vai vigorar entre as 00h do dia 30 de outubro e as 24h de 3 de novembro.