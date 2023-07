GNR de Anadia recupera material furtado em estabelecimento

Militares do Posto Territorial de Anadia da GNR recuperaram, ontem, dia 18 de julho, material furtado de um estabelecimento comercial na freguesia de Sangalhos, no concelho de Anadia.

Segundo adianta aquela força policial em nota de imprensa, a recuperação do material decorreu no âmbito de uma “investigação por furtos em estabelecimento comercial, com a duração de dois meses” apurando que “uma mulher de 59 anos, com ligação profissional à empresa, furtava materiais do estabelecimento e depois comercializava, principalmente através da Internet”.

Na sequência da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e foi possível recuperar 850 euros em numerário, um telemóvel e diverso material sanitário.

O material recuperado foi entregue ao seu legítimo proprietário e a suspeita foi constituída arguida, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Anadia.