A Fundação Luso premiou três projetos no Prémio de Empreendorismo 2020 pelo seu papel dinamizador e inovador na Vila do Luso.

A 12ª edição do evento premiou “As Lavadeiras”, projeto de lavandaria automática self-service no Luso, “Keep Fresh – Rebentos e Flores Comestíveis”, projecto de produção de hortícolas, plantas aromáticas e flores comestíveis que se destinam ao mercado da restauração, e o projeto “Dona Mena do Luso” que realizou a modernização e adaptação do quiosque no Luso e aquisição de uma roulotte para levar o nome de Luso a eventos e feiras dentro e fora do concelho.

A entrega do prémio aos representantes dos vencedores decorreu esta quinta-feira numa cerimónia realizada no Casino do Luso. O júri do Prémio atribuiu 2.000 euros à candidatura “As Lavadeiras”, 2.000 à “Keep Fresh” e ainda 1.000 euros ao projeto “Dona Mena do Luso”. Todos estes projetos contribuem para a valorização económica, social e turística da Vila do Luso.

O Prémio de Empreendedorismo pretende reconhecer e apoiar “projetos empreendedores e inovadores já em desenvolvimento no Concelho da Mealhada, com implementação no Luso, potenciadores do desenvolvimento económico da região.

No total das doze edições foram distinguidas e apoiadas 22 iniciativas empresariais com um valor global de 86 mil euros.

O júri do Prémio é constituído por Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Nuno Pinto de Magalhães, presidente da Fundação Luso, Carlos Couceiro, Presidente da ACIBA, Claudemiro Semedo, presidente da Junta de Freguesia de Luso, e Noémia Calado, da Fundação Luso.

As inscrições para o Prémio de Empreendedorismo 2021 terão início em abril do próximo ano, sendo subordinadas às áreas de agricultura, comércio, indústria, serviços e turismo. Mais uma vez incidirá sobre os projetos já desenvolvidos no concelho da Mealhada, com implementação na Freguesia do Luso, em 2020.