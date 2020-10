A aproximação do Dia de Todos os Santos e Dia dos Finados, durante os quais se antevê uma maior afluência de pessoas ao Cemitério Municipal, levou o Município de Cantanhede a adotar um conjunto de medidas preventivas, no âmbito da atual situação epidemiológica provocada pelo coronavírus, permitindo desta forma que todos os munícipes possam, em segurança, prestar a devida homenagem a todos os que já partiram.

Assim, nos próximos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, de forma a prevenir o contágio e a propagação da Covid-19, o Cemitério Municipal estará aberto, com algumas restrições.

Neste período, este equipamento irá estar aberto, de forma ininterrupta, entre as 8h e as 17h, sendo obrigatório o uso permanente de máscara em todo o recinto e a desinfeção obrigatória das mãos à entrada e à saída.

De forma assegurar o cumprimento destas medidas, nomeadamente as determinadas pelo atual estado de calamidade, a autarquia irá controlar as entradas e saídas, disponibilizar álcool gel em todo o recinto e delimitar as zonas de circulação.

Serão destacados funcionários para garantir a segurança de todos os visitantes, que deverão fazer cumprir, de forma rigorosa, as orientações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente no que se refere ao distanciamento social, etiqueta respiratória e ajuntamentos (a aglomeração nunca deverá ser superior a cinco pessoas). Sempre que o colaborador considerar necessário e entenda que o número de visitantes excede a lotação recomendada, os utilizadores ficarão obrigados a aguardar autorização do colaborador de serviço para aceder ao interior do equipamento, ficando os mesmos obrigados a respeitar os circuitos de circulação no interior do cemitério.

A par disso, não será permitida a partilha de equipamentos e materiais de limpeza, devendo cada interessado levar o material de que necessita, não sendo autorizada a sua guarda no interior do cemitério. Esses resíduos deverão ser transportados para os contentores existentes, em recipientes ou saco fechado, devendo cada utilizador proceder à lavagem correta das mãos, desinfetando-as de seguida, após a sua manipulação.

A Câmara Municipal de Cantanhede recomenda que as juntas e uniões de freguesia do concelho, que têm a seu cargo a gestão dos cemitérios locais, possam acolher, sempre que possível as orientações e recomendações apresentadas, efetuando os ajustamentos necessários e adequados à especificidade dos seus equipamentos. A estas entidades reserva-se ainda o direito, caso as medidas definidas não sejam cumpridas colocando em causa a saúde pública, ou o estado epidemiológico atual se altere motivando novas orientações por parte da DGS, mudar estas determinações e, no limite, encerrar, ainda que pontualmente, aqueles equipamentos.