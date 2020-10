Em mais uma jornada do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro sofreu em casa a primeira derrota frente ao vizinho Pampilhosa por 2-1, perdendo também a liderança. Também em casa, o Fermentelos podia manter-se no topo, mas acabou por perder por 4-3 com a Ovarense, num jogo com muitas peripécias.

Ainda em casa, a LAAC esteve perto de somar a segunda vitória, mas deixou-se empatar, perto do final, pelo Vista Alegre.

No Campeonato de Portugal, o Anadia trouxe um ponto do terreno do Lusitano de Vildemoinhos, no empate a um golo. Já o Águeda voltou a claudicar na casa do Castro Daire.

Na distrital jogou-se a 2.ª eliminatória da Taça de Aveiro. O destaque vai para a goleada do Bustos sobre o Mealhada por 7-0 e do Antes em São Roque, por 8-0. O Aguinense foi eliminado na lotaria das grandes penalidades no reduto do Tarei; o Calvão levou a melhor sobre o Fermedo (1-0) e o jogo Mourisquense – Azenha foi adiado.

No basquetebol, o Sangalhos entrou com a mão esquerda na Proliga, ao perder fora com a Sanjoanense por 81-62. Melhor sorte teve o Anadia, no Nacional da 2.ª Divisão, ao bater em casa o BC Gaia por 67-51.