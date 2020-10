O Hu’morde-me – Festival de Humor de Oliveira do Bairro está de regresso ao Quartel das Artes, entre 6 e 14 de novembro, com Fernando Rocha, António Raminhos, Pedro Teixeira da Mota, Hugo Sousa, Gilmario Vemba e Gonçalo Roque.

Os objetivos para esta terceira edição do Hu’morde-me, de acordo com Lília Ana Águas, Vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro, passam pela “diversificação dos públicos, com espetáculos e humoristas para todos os gostos e gerações, mantendo a mesma qualidade que tem marcado as anteriores edições”.

Para além dos “grandes nomes do stand-up nacional que vêm este ano a Oliveira do Bairro, destaco ainda a primeira vez que vamos contar com um humorista estrangeiro, neste caso o angolano Gilmario Vemba, o que reflete a nossa aposta em alargar a abrangência do festival, com nomes emergentes de nível nacional e internacional”.

Recorde-se que, nas duas primeiras edições, em 2018 e 2019, passaram pelo Hu’morde-me nomes como Bruno Nogueira, Herman José, Eduardo Madeira, Fernando Alvim, Nuno Markl, Vasco Palmeirim e Salvador Martinha, entre outros.

A edição de 2020 do Festival de Humor de Oliveira do Bairro começa no dia 6 de novembro, às 22h, com António Raminhos, com a primeira parte a ser assegurada pelo oliveirense Gonçalo Roque.

No dia seguinte, também às 22h, o palco do Quartel das Artes é entregue a Hugo Sousa e Gilmario Vemba. O dia 13 de novembro está reservado para um dos nomes mais aguardados desta edição do festival: Pedro Teixeira da Mota. O jovem humorista vai aparecer em dose dupla, com espetáculos às 19h e 22h.

A encerrar a 3.ª edição do Hu’morde-me, no dia 14 de novembro, às 22h, estará, finalmente, o incontornável Fernando Rocha.

Os bilhetes para cada espetáculo têm um custo de 12,50 euros e podem ser adquiridos no Quartel das Artes, ou online através do site da Ticketline.