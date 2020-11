Águeda: Dar Voz sensibiliza os mais novos para combate à violência

No âmbito da intervenção da Estrutura de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica Dar Voz, da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Águeda, foi promovida, no dia 11 de novembro, no Jardim de Infância da Castanheira, uma ação de sensibilização/informação alusiva à problemática da violência. “Consideramos importante que se ensine os mais novos a canalizar as suas emoções de forma saudável, usando estratégias que previnam os comportamentos violentos”, considera aquela entidade.

Esta iniciativa integra-se no Projeto “Crescer para Ser Consciente” da Estrutura Dar Voz, no conjunto das ações que têm vindo a ser definidas, no decurso do ano corrente, para o concelho de Águeda, dirigidas aos alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário. “Acreditamos que a sensibilização deve começar desde cedo e apostamos no enorme potencial das crianças e jovens enquanto agentes de mudança”, afirmam os responsáveis.

Outras iniciativas estão previstas ser implementadas, no âmbito do combate e prevenção da violência doméstica e de género, voltadas para a população adulta, através da criação de grupos de ajuda mútua e dinamização de ações de sensibilização sociocomunitária.

“O objetivo é contribuir para uma educação escolar livre de estereótipos de género e promover uma cultura local vocacionada para a cidadania, não-discriminação e não-violência.”