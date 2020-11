Águeda: Substituição de luminárias por tecnologia LED já arrancou

Já estão a ser colocadas as primeiras luminárias LED no concelho de Águeda. A Rua da Nogueira, na Trofa, foi a primeira a receber o novo equipamento, substituindo as antigas, com vapor de mercúrio. Esta substituição decorre de um protocolo assinado entre a Câmara de Águeda e a EDP Distribuição, em que a operadora vai colocar, até final do próximo ano, pelo menos 2.400 luminárias com tecnologia LED em todo o Concelho de Águeda (1.000 ainda este ano e 1.400 no decorrer de 2021).

Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, assinalou o momento do arranque desta intervenção que defende ser “de extrema relevância e uma aposta muito grande na eficiência energética”, conduzindo a “uma melhor luminosidade, com menores consumos e com uma menor emissão de CO2”.

“Todas as freguesias do Concelho serão contempladas com a alteração de luminárias”, referiu o Edil, acrescentando que será dada preferência aos circuitos que têm ainda luminárias de vapor de mercúrio, portanto menos eficientes e, do ponto de vista ambiental, pesadas”. Jorge Almeida frisa ainda que esta ação enquadra-se “perfeitamente numa cidade como Águeda, que tem esta imagem de descarbonização e uma aposta muito grande no ambiente e sustentabilidade”.

Consciente do percurso que tem vindo a ser feito pela Câmara de Águeda nesta área, de que é exemplo a recente distinção internacional que coloca Águeda como uma cidade líder mundial do ponto de vista ambiental, o Município pondera alargar a parceria com a EDP a outras áreas. “Temos um projeto em execução e que será, em breve, apresentado, que passa pelo desenvolvimento de novas tecnologias e que a EDP quis a Câmara de Águeda como parceiro, um fato que nos orgulha e incentiva a continuar”, concluiu Jorge Almeida.

Francisco Campilho, Diretor de Autarquias Norte da EDP Distribuição, salientou a parceria estabelecida com a Câmara de Águeda, frisando que a substituição de luminárias é um projeto que se enquadra no caminho “que Águeda traçou há bastante tempo, de ter um posicionamento estratégico, de olhar para o futuro, para a inovação, para a sustentabilidade e para o ambiente”.

A ação agora iniciada implica a “substituição de todas as armaduras com iluminação tradicional, a vapor de mercúrio e a vapor de sódio para tecnologia LED, com poupanças significativas ao nível do consumo energético, reduzindo a fatura que a Câmara Municipal tem de pagar pela iluminação pública, bem como ao nível da redução da pegada ecológica, uma vez que a redução das emissões de CO2 é muito significativa”, disse ainda.

Lino Santos, secretário da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, presente no arranque dos trabalhos, salientou que esta intervenção significa “uma nova mudança, um avanço a nível ambiental e a nível de poupança energética”, com ganhos no que se refere ao conforto das pessoas, com a utilização de uma tecnologia mais amiga do ambiente.

Após a intervenção prevista no protocolo estabelecido entre a autarquia e a EDP, nos anos seguintes será expectável a continuação da substituição de luminárias, em quantidades anuais que serão dependentes dos planos de investimento futuro da EDP Distribuição e tendo em atenção o quadro regulatório definido pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).