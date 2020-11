Aquário gigante em Águeda sensibiliza para a preservação ambiental

Águeda vai dar a conhecer esta quinta-feira, dia 19, um aquário gigante pintado na zona ribeirinha da cidade. Trata-se de uma pintura artística alusiva alusiva à campanha “O Mar Começa Aqui”, que visa a sensibilização da comunidade para a preservação da qualidade ambiental.

Esta obra resulta da parceria entre a Águas do Centro Litoral (AdCL) e o Município de Águeda para recriar um aquário gigante, na zona ribeirinha. Uma pintura artística, que marca também a renovação do acordo ambiental entre a AdCL e a ABAE, no âmbito da campanha “O mar começa aqui”, tendo como anfitrião este município bairradino.

Esta intervenção pictórica, dinamizada por Tiago Hacke, artista ambiental, transmite a sensação de caminhar dentro de água, um mergulho pela visualização e conhecimento das espécies nativas de água doce, o rio Águeda, meio hídrico no qual desagua a água das sargetas/ sumidouros.

A obra, em estilo de oceanário, mostra tonalidades azuis esverdeados intensos, onde é possível visualizar um trintão, ruivacos, bogas, lúcios, barbos, lampreias, a mítica lontra europeia, uma alusão à mascote da AdCL, entre outros peixes autóctones da região.

Materializando a valorização do meio ambiente, esta pintura artística integra a participação de jovens alunos, do concelho de Águeda, estimulando de forma criativa a consciencialização ambiental e paixão pela arte plástica. Através de sublimes pinceladas, vão dar forma visual à sensibilização para a conservação das espécies através da consciencialização para a não poluição das áreas de escoamentos pluviais.

“Valorizar, conservar e proteger” são alguns dos objetivos definidos pela AdCL na materialização deste projeto, na sua área de intervenção, tendo por objetivo a sensibilização da comunidade para a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em geral e da qualidade da água doce e salgada em particular.

A AdCL salienta ainda a pertinência desta iniciativa pelo desconhecimento da sociedade de que as sarjetas/ sumidouros servem apenas para recolher e transportar as águas das chuvas até ao meio hídrico.

“A carência de respeito e valorização para com o meio ambiente, visível na incorreta deposição de lixo na via pública, predominando as beatas, plásticos e papel é uma problemática emergente”, refere a empresa.

Para a AdCL, urge a necessidade de reforçar a educação e sensibilização ambiental. Nesse sentido, à semelhança da campanha “O Cano é que Paga”, ativada pela AdCL fruto da incorreta rejeição dos resíduos sólidos na sanita e ralo, a empresa pretende reforçar a valorização do ambiente junto da comunidade, desta feita através da consciencialização de que a via pública não é um caixote do lixo, recorrendo à campanha “O mar começa aqui, o mar começa em ti”, em parceria com a ABAE.