“Boas Festas em Aveiro” será especial e adaptado às circunstâncias

Organizada pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), a iniciativa “Boas Festas em Aveiro” regressa, em edição especial e adaptada aos condicionalismos provocados pela Pandemia de Covid-19.

A opção da CMA em manter a realização deste evento tem como premissa base o apoio e o incentivo à atividade económica, criando mecanismos de atração dos cidadãos para que visitem e façam compras no comércio local.

O “Boas Festas em Aveiro” celebrará assim, entre 30 de novembro de 2020 e 11 de janeiro de 2021, o Natal, a Passagem do Ano e a Festa de São Gonçalinho. No entanto, não haverá lugar a eventos que normalmente juntam muitas pessoas, como o cortejo de moliceiros e “Pais Natais” no dia 1 de dezembro na festa do acender das luzes, e a Passagem de Ano na Rua, na zona do Rossio.

Por força das medidas definidas pelo Governo do País para o próximo dia 1 de dezembro (que impõe o recolher obrigatório às 13h), a autarquia antecipar o tradicional Acender das Luzes de Rua e da Árvore de Natal no Cais da Fonte Nova, para segunda-feira, dia 30 de novembro, às 17h30 (sem desfile organizado).

A ligação da iluminação de Natal da Cidade e da maior Árvore de Natal de Portugal, será acompanhada simbolicamente pelo soar natalício inédito e em simultâneo dos sinos de cinco torres sineiras do centro histórico (Igreja de Jesus, Igreja da Sé, Paços do Concelho, Igreja da Vera Cruz e Igreja do Carmo).

Principais novidades

No sábado, dia 19 de dezembro, às 18h, 19h e 21h30, os céus da cidade são inundados de luz com uma proposta única, inovadora e criativa de animação natalícia. “Natal nas Estrelas” é um espetáculo imersivo com drones, banda sonora e narração de Ruy de Carvalho, na voz do Pai Natal. O espetáculo decorrerá no Rossio e será transmitido em live streaming.

A vivência da quadra natalícia em Família será contemplada com o Cine Drive In de Natal – Infantil. De 21 a 23 de dezembro, pelas 18h30, no Parque de Exposições de Aveiro, as Famílias são convidadas a experienciarem o formato drive-in, com toda a envolvência de Hollywood e da fantasia de Natal, com plena componente cénica através de filmes marcantes para as crianças, não faltando as tradicionais pipocas. O acesso é livre, mas sujeito a inscrição prévia.

A CMA mantém-se próxima dos Cidadãos também em plena noite da véspera de Natal. “Deus Menino” chegará a casa dos aveirenses através das redes sociais, num filme da autoria da Vortice Dance Company, previamente realizado, com base numa produção videomapping aliada à música, dança e poesia, alusivo ao nascimento de Jesus e ao espírito de Natal, resultante de uma tour de uma das companhias de dança portuguesas com maior reconhecimento internacional e apresentações além-fronteiras.

A entrada no novo ano será marcada com o tradicional Concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmonia das Beiras, na sexta-feira, dia 1 de janeiro, pelas 18h, no Teatro Aveirense, repetindo-se no dia seguinte, à mesma hora.

O programa inclui, ainda, o Concerto de Reis pelo grupo vocal Cupertinos, que se dedica quase em exclusivo à música portuguesa dos séculos XVI e XVII. O Concerto decorrerá na quarta-feira, dia 6 de janeiro, pelas 18h, na Igreja de Jesus.

São Gonçalinho de 8 a 11 de janeiro

Já a Festa de São Gonçalinho de Aveiro decorre de 8 a 11 de janeiro de 2021 (programa próprio a consultar), como habitualmente, sob a responsabilidade da sua Mordomia, sendo a Câmara entidade parceira.

Aveiro, Sabores com Tradição

“Aveiro, Sabores com Tradição” é uma aposta da Câmara de Aveiro na promoção da Cidade e do Município enquanto destino de referência no panorama gastronómico nacional.

Com especial destaque na semana de 4 a 11 de janeiro 2021, esta é uma ação que a partir de agora será marca distintiva para todo o ano nos restaurantes aderentes, que são convidados a criar um menu atrativo de pratos confecionados com produtos locais identitários, que perpetuem na memória os sabores da cozinha tradicional aveirense.