A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, a atribuição de subsídios para apoio de atividades lúdicas e pedagógicas nos jardins de infância e escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. No total, o Agrupamento de Escolas da Mealhada receberá 9.389,50 euros. O executivo de Rui Marqueiro aprovou ainda 19.970 euros destinados a Bolsas de Estudo e de Mérito.

À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, o Agrupamento de Escolas da Mealhada irá receber 7.354.50 euros para o desenvolvimento de atividades nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Antes, Casal Comba, Centro Escolar do Luso, Centro Escolar da Mealhada, Barcouço e Centro Educativo da Pampilhosa. O valor resulta da atribuição de 82,5 euros por turma a que se somam 9 euros por aluno.

No que se refere ao ensino pré-escolar, o valor aprovado para o ano letivo 2020/2021 é 2.035,00 euros (55 por turma e mais 6 por aluno) para os jardins de infância de Antes, Casal Comba, Luso, Mealhada, Canedo, Carqueijo, Pampilhosa e Quinta do Valongo.

Na mesma reunião, o executivo aprovou a atribuição de dez bolsas de estudo para estudantes do ensino secundário, de mil euros cada, e outras dez bolsas destinadas a alunos do ensino superior, de 697 euros cada, totalizando 16.970 euros. Estas bolsas, de acordo com o regulamento, destinam-se a estudantes oriundos de famílias economicamente carenciadas.

Foram ainda aprovadas três Bolsas de Mérito, de mil euros cada, destinadas a alunos do ensino secundário.