Câmara da Mealhada investe 120 mil euros no Jardim Público da Pampilhosa

O Jardim Público da Pampilhosa vai ser objeto de uma empreitada de beneficiação com um investimento superior a 120 mil euros. A intervenção da Câmara Municipal da Mealhada visa a requalificação de pavimentos, assegurando a circulação a pessoas com mobilidade condicionada.

A empreitada de requalificação do jardim já foi adjudicada e a execução da obra tem o prazo de 90 dias.

A intervenção passa por pavimentar os percursos existentes de forma a torná-los mais regulares e seguros tendo em atenção as pessoas com mobilidade reduzia, assim como assegurar as necessidades de recreio e lazer da população. A empreitada inclui a colocação de um módulo de instalações sanitárias (atualmente são usadas as do restaurante ali existente), bem como a substituição da esplanada e do mobiliário urbano danificado.

O percurso existente, de enorme riqueza natural numa grande extensão de zona verde, com lago, equipamentos de manutenção, campo natural para jogar futebol e zonas de descanso com bancos, encontra-se em mau estado de circulação pedonal, devido a pedras soltas e lamas, na altura das chuvas.

Esta requalificação surge com o objetivo de dar resposta à necessidade da vila de criação de circuitos pedonais acessíveis com pavimentos estáveis e que permitam a deslocação a pé.

“Este é um espaço nobre da vila da Pampilhosa, bastante usado pela população e que importa preservar e melhorar. Os espaços verdes são essenciais à qualidade de vida das populações e vamos beneficiar este jardim de forma a tornar-se ainda mais agradável a todos quantos o usam”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara municipal da Mealhada.