Carros de autarcas assaltados durante Assembleia Municipal

Oliveira do Bairro

As viaturas de três autarcas foram assaltadas esta noite enquando decorria a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, no estacionamento junto à Câmara.

Uma vereadora, uma deputada municipal e um presidente de Junta do concelho de Oliveira do Bairro foram surpreendidos esta sexta-feira, por volta das 22h30, quando depararam com os seus carros vandalizados por tentativa de assalto.

Nos três casos, todos envolvendo carros de alta cilindrada, foram destruidos vidros laterais para acesso às viaturas, não se contabilizando outros danos nos veículos. Nenhum dos proprietários tinha objetos de valor dentro dos automóveis, apurou o JB no local.

Segundo soubemos, também esta noite terão acontecido situações semelhantes na Mealhada e em Sangalhos (Anadia), havendo fortes suspeitas de serem os mesmos autores dos furtos, dado que o “modus operandi” para acesso às viaturas (destruição do pequeno vidro lateral) foi o mesmo.

A GNR esteve no local e registou a ocorrência.