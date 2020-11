Depois das contestações no Parque Empresarial do Casarão, em Águeda, a empresa Socibeiral apontou o concelho de Anadia como localização alternativa para a construção de uma central de betão e betuminosos na região.

A empresa de Viseu está a criar a unidade na Zona Industrial de Avelãs de Caminho e diz ter em mãos todas as licenças para o investimento, assegurando que o projeto é idêntico ao que estava projetado para Águeda, não constituindo riscos para a saúde pública.

A contrastar com esta firmeza da empresa estão algumas interrogações e cautelas das Juntas de Freguesia, do Polo Escolar das Avelãs e de alguns empresários locais, que não escondem preocupações pelo facto deste projeto ter sido chumbado no concelho vizinho de Águeda.

A Câmara de Anadia diz-se tranquila em relação ao assunto e garante que a empresa está a cumprir os requisitos legais para se instalar no concelho. E a presidente de Câmara, Teresa Cardoso, já fez saber: “Não pactuaremos com lobbies nem com interesses económicos associados”

