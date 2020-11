O Centro de Alto Rendimento (CAR), em Sangalhos – Anadia, recebe este fim de semana, 7 e 8 de novembro, o Campeonato Nacional Base / II Open de Conjuntos de Ginástica Rítmica. Estas provas deveriam ter tido lugar, nos passados dias 31 de outubro e 1 de novembro, mas face às restrições implementadas pelo Governo, da não deslocação entre concelhos, as mesmas foram adiadas uma semana.

O evento desportivo conta com a presença de 150 ginastas, em representação de 31 clubes, distribuídos pelos escalões de iniciados, juvenis, juniores e seniores. No sábado, a competição decorrerá entre as 10h20 e as 20h, enquanto que, no domingo, terá lugar entre as 10h e as 16h30.

As provas vão ser transmitidas através de streaming – http://www.fgp-ginastica.pt/federacao/noticia?id=3944.

Os interessados devem subscrever o canal da Federação de Ginástica de Portugal: https://www.youtube.com/user/ginasticaportugal e ativar as notificações para que no dia receba a indicação de que a transmissão está online.

A competição é organizada pela Federação de Ginástica de Portugal, em parceria com o Centro Atlético Póvoa Pacense – CENAP, com o apoio da Câmara Municipal de Anadia.

Devido às restrições provocadas pela pandemia do Covid-19, não será permitida a presença de público.

Clubes Participantes – Campeonato Nacional Base (26): Associação Académica de Espinho

Academia de Ginástica Rítmica

Aveirogym

Associação de Ginástica Rítmica de Portimão

Boavista Futebol Clube

Clube Atlântico de Esgrima

Centro Cultural Recreativo Crianças Cruzeiro e Rio Seco

Centro Atlético Póvoa Pacense

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense

Clube Nacional de Ginástica

Centro Norton de Matos

Casa do Povo da Gafanha da Nazaré

Clube Recreativo e Desportivo do Miratejo

Clube Recreativo do Feijó

Clube Recreativo Piedense

Escola Gímnica de Aveiro

Ginásio Clube Português

Ginásio Clube de Santo Tirso

Guimagym ‐ Clube de Ginástica de Guimarães

Parábola Fantástica – Associação

Rugby Clube da Lousã

Sport Algés e Dafundo

Sociedade Filarmónica Palmelense Loureiros

Sociedade Filarmónica União Artística Piedense

Sociedade Recreativa do Bairro da Bela Vista

Vitória Clube Quintinhas

Vitória Futebol Clube

Clubes Participantes – Open Conjuntos (5):

Boavista Futebol Clube

Clube Recreativo e Desportivo do Miratejo

Clube Recreativo do Feijó

Sport Algés e Dafundo

Vitória Clube Quintinhas