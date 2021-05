Sangalhos recebe Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins

De 21 a 28 de junho, Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional de Sangalhos, irá ser palco de importante competição internacional, a Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins, onde são esperadas 500 atletas, provenientes de 25 países. A competição contará com o apoio do Município de Anadia.

O Centro de Alto Rendimento de Anadia, localizado em Sangalhos, vai ser palco da Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins 2021 que vai decorrer, entre 21 e 28 de junho, numa organização da Federação de Ginástica de Portugal, com o apoio do Município de Anadia.

Trata-se de um evento de âmbito mundial, cuja organização prevê a presença aproximada de 500 pessoas, provenientes de 25 países, dos quatro continentes.

O apoio municipal tem em conta o impacto que o evento representa para o desenvolvimento da economia e promoção turística do concelho, bem como na promoção do Centro de Alto Rendimento de Anadia, atendendo à dimensão do universo de participantes.

O Município reconhece ainda a relevância do evento em questão e o interesse da sua realização no concelho de Anadia, proporcionando, assim aos seus participantes, a possibilidade de visitar e conhecer um pouco do concelho, contribuindo assim para a divulgação e promoção do Município.