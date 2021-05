Academia CantanhedeGym volta a estar representada num Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica

Clube deseja que a 7.ª Taça do Mundo e 10.º Open Internacional de Ginástica Aeróbica – Cantanhede 2022 possam finalmente ser realizados.

A Academia CantanhedeGym irá, uma vez mais, estar representada num Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica, e desta vez, em Baku, no Azerbeijão.

Depois de três provas de apuramento, o ginasta sénior, Tiago Sousa, foi selecionado para integrar um dos Trios nacionais, numa competição que decorrerá de 27 a 29 de maio. Vanda Dias, será uma das Técnicas que integrará a comitiva da Seleção Nacional. Este será mais um importante momento de afirmação do trabalho desenvolvido na Academia CantanhedeGym.

Num longo historial de participações em competições internacionais de Ginástica Aeróbica, destacam-se os Campeonatos da Europa de 2013 (França), 2015 (Elvas), 2017 (Itália), dos Campeonatos do Mundo de 2012 (Bulgária), 2014 (México), 2016 (Korea), 2018 (Guimarães), e de muitas Taças do Mundo e Opens.

De sublinhar, a grande aposta que o clube tem vindo a realizar a na formação interna, com treinadores nacionais e internacionais, “um dos fatores de engrandecimento e consolidação do clube”, refere o CantanhedeGym em nota de imprensa, onde acrescenta: “a formação e o desenvolvimento da Ginástica na Academia CantanhedeGym, nos seus diversos Polos (Cantanhede, Febres e Cordinhã), tem sido e continuará a ser, um dos importantes pilares de consolidação do seu Projeto Gímnico, bem como a deteção de novos talentos para a modalidade”.