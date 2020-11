Fim de semana desportivo com horário matinal

Num horário excecional em virtude da Covid-19, as diversas modalidades, seja ao ar livre, como de pavilhão, este fim de semana vão ser disputadas da parte da manhã, com os jogos a serem disputados em dois horários, às 10h30 e às 11h.

Tendo em conta a atual situação epidemiológica que se vive em Portugal e indo de encontro ao Decreto-Lei relativo à regulamentação do Estado de Emergência, que prevê a proibição de circulação na via pública entre as 13 e as 5h, os horários das várias modalidades desportivas neste fim de semana estão agendados para as 10h30 e 11 da manhã.

O futebol nacional está parado por causa dos compromissos da nossa Seleção na Liga das Nações, mas há exceções, como jogos em atraso. No Campeonato de Portugal, Anadia e Águeda não jogam, regressando a meio da semana e dia 22 de novembro.

No Campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro, na Zona Sul, 10.ª jornada começa já este sábado com dois jogos antecipados.

O Fermentelos vai a Estarreja, onde mora o líder, num jogo nada fácil para os homens da Pateira. O Pampilhosa fará a receção ao Vista Alegre e não deverá cair do pedestal. Ambos os jogos começam às 10h30.

O Oliveira do Bairro joga domingo, também à mesma hora, onde irá receber o Gafanha. Pelo comportamento de ambas as equipas, os bairradinos são favoritos, numa ronda em que a LAAC folga.

Depois da pausa para mais uma eliminatória da Taça Distrito de Aveiro, os campeonatos da primeira e segunda divisão estão de regresso, com todos os jogos a realizarem-se às 10h30 de domingo.

Na 1.ª Divisão, os destaques vão para ao dois líderes, Calvão e Antes, que jogam ambos em casa, com Mealhada e Bustos, respetivamente.

Apesar de nas duas primeiras jornadas não terem surgido surpresas de maior, quem lidera não se pode distrair.

Na 2.ª Divisão, cumpridas também duas jornadas, há três líderes. Dois, Aguinense e Carqueijo, jogavam entre si, mas o jogo foi adiado para o dia 29 de novembro. Resta o VN Monsarros que, caso vença no terreno do Bom Sucesso, assumirá a liderança isolado.

O Ribeira/Azenha – Santo André é um dos jogos a seguir com atenção, pois, em caso de vitória de um deles, pode chegar à liderança, isto se o VN Monsarros não vencer o seu jogo.

Na Campeonato da Proliga, o Sangalhos, depois da moralizadora vitória, a primeira, frente ao Vasco da Gama, e da passagem à 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, joga amanhã, às 11h, na Figueira da Foz, frente ao Ginásio Figueirense, com o claro objetivo de dar sequência aos dois últimos triunfos.

Ainda no basquetebol e para o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Norte – Série D, o Anadia joga domingo na casa da AD Vagos na tentativa de alcançar a quarta vitória consecutiva.

Depois de ver jogos adiados, será desta! O Moita Rugby Clube da Bairrada, para o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Rugby, defronta amanhã, fora, o Caldas Rugby Clube. A equipa sénior feminina, também este sábado, às 11h, recebe o RC Tondela, para o Campeonato Nacional da Divisão de Honra.

No principal escalão do futsal distrital aveirense, com a ADREP de folga, a ARCA desloca-se ao terreno do Arsenal Canelas, 2.º classificado, com a esperança de subir na classificação.