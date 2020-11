Águeda vai ter um supermercado Mercadona a partir do próximo dia 16 de novembro. Está localizado na Avenida 25 de Abril, no centro da cidade, próximo dos bombeiros e do mercado municipal, e será o 18.º supermercado da cadeia espanhola a abrir em Portugal.

As lojas Mercadona caracterizam-se por ter corredores amplos, nomeadamente de frutas e legumes. Dispõem ainda de uma charcutaria com presunto ibérico cortado e embalado no momento, uma ilha central na perfumaria para maquilhagem, uma máquina de sumo de laranja espremido na hora, um mural de sushi, entre outras particularidades.

Destaca-se também o Pronto a Comer, que em Portugal apresenta 41 opções de pratos recém-cozinhados que os clientes podem levar para casa ou comer na própria loja, numa zona de refeições exclusiva para o efeito.

A Mercadona assinalou, a 2 de julho, o primeiro aniversário da abertura do supermercado de Canidelo, Vila Nova de Gaia, o primeiro da cadeia em Portugal, e isto três anos depois de ter anunciado a sua entrada no país. Com esta inauguração, à qual se somaram nove lojas até ao final de 2019, localizadas nos distritos de Porto, Braga e Aveiro, a empresa concretizou o seu processo de internacionalização.

Depois de Águeda, a Mercadona vai ainda, até final do ano, abrir um supermercado em Campanhã (Porto) e em Viana do Castelo, neste caso o primeiro no distrito. A empresa já iniciou, entretanto, os processos de seleção e recrutamento para quatro novos supermercados a abrir em 2021, localizados em Santa Maria da Feira, Guimarães, Porto e Vila Nova de Famalicão.