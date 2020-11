Município de Oliveira do Bairro entrega diariamente máscaras a alunos

O Município de Oliveira do Bairro está a distribuir, diariamente, máscaras profissionais de uso único certificadas a todos os alunos do Agrupamento de Escolas do concelho, com exceção do pré-escolar.

O objetivo desta “medida extraordinária” é o de combater o contágio do SARS-CoV-2, na sequência do crescimento do número de alunos e seus familiares, da nossa comunidade escolar, com Covid-19”, explicou a vereadora com o pelouro da Saúde, Lília Ana Águas.

As máscaras, num total de 17.250, estão a ser entregues diariamente à entrada das escolas, durante 15 dias, aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, pelos colaboradores que já fazem a higienização individual.

Tendo em conta que não há obrigação legal para os alunos do 1.º ciclo usarem máscara no recinto escolar, Lília Ana Águas explica que esta será entregue “mediante prévia autorização dos seus encarregados de educação”.

Para a vereadora da Saúde, esta medida “é mais uma das muitas que estamos a implementar na defesa da saúde das nossas crianças e famílias, antecipando problemas e encontrando soluções de implementação imediata, tendo em conta que a celeridade é um ponto crítico no combate à pandemia”.

Ainda neste âmbito, a autarquia de Oliveira do Bairro promoveu recentemente uma formação de higienização e limpeza de espaços escolares para assistentes operacionais, de forma a melhorar a eficácia do trabalho destes colaboradores, reduzindo assim as possibilidades de contágio em ambiente escolar.