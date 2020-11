Palhaça: GNR identificou falso médico veterinário por maus-tratos a animais

O suspeito praticava atos médicos veterinários sem estar habilitado, por todo o distrito de Aveiro, com maior incidência nos concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia e Águeda.

A GNR identificou esta quarta-feira um homem de 40 anos por usurpação de funções e maus-tratos a animais, na Freguesia da Palhaça (Oliveira do Bairro), acabam de informar as autoridades.

Segundo a GNR, o homem em causa , identificado pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) de Aveiro, praticava atos médicos veterinários sem estar habilitado, por todo o distrito de Aveiro, com maior incidência nos concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia e Águeda.

Na sequência de uma investigação que decorria desde setembro, autoridades deram cumprimento a cinco mandados de busca, duas domiciliárias e três em veículos, que culminaram na apreensão de diversos medicamentos para uso veterinário sujeitos a receita médica, bem como utensílios próprios da atividade, nomeadamente para cirurgias.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Aveiro e Anadia e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, e com o apoio da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).