Programa de esterilização de animais de companhia em vigor no mês de dezembro

A Câmara de Oliveira do Bairro avança com este programa de forma experimental, para já apenas durante o mês de dezembro, de forma a avaliar a resposta da população.

O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com o Programa de Apoio de Esterilização de Animais de Companhia (cães e gatos), reembolsando os munícipes que avançarem para esse procedimento, mediante candidatura prévia.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Pato, explica que “avançamos com este programa de forma experimental, para já apenas durante o mês de dezembro e com um investimento máximo de 2.000 euros, de forma a avaliarmos a resposta da população e a necessidade de avançarmos posteriormente com mais edições”.

O procedimento para a obtenção do apoio passa pelo envio de uma candidatura através de formulário disponível no site do Município de Oliveira do Bairro, em www.cm-olb.pt. Após a submissão da candidatura, o munícipe deverá aguardar a validação através de contacto do médico veterinário municipal, que lhe dará conhecimento, até 8 dias depois, do deferimento ou indeferimento da sua candidatura.

Sendo deferida a candidatura, o munícipe pode dirigir-se a uma clínica veterinária, desde que a mesma esteja localizada no concelho de Oliveira do Bairro, para avançar com o procedimento de esterilização do seu animal de companhia.

Após a intervenção cirúrgica, o munícipe deverá entregar a fatura/recibo e uma declaração do medico veterinário da Clínica Veterinária, com indicação dos animais esterilizados, de forma a poder obter o valor do reembolso. O pagamento do reembolso será feito no prazo máximo de 30 dias úteis.