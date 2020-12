Banco de brinquedos didáticos disponível na Biblioteca de Oliveira do Bairro

O Banco de Brinquedos Didáticos da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro é a concretização do projeto que ficou em segundo lugar na edição de 2019 do Orçamento Participativo deste Município.

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro lançou um novo serviço, um banco de brinquedos didáticos, especialmente dirigido a pais, terapeutas ou educadores de intervenção precoce.

O Banco de Brinquedos Didáticos da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro é a concretização do projeto que ficou em segundo lugar na edição de 2019 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro, proposto por Ana Skrypets, e vem facilitar o reforço das aprendizagens das crianças, com a possibilidade de poderem continuar a desenvolver diferentes competências em contexto familiar.

Com a possibilidade de poderem levar brinquedos e jogos para casa, num sistema idêntico ao da requisição de livros, os pais e educadores ganham um apoio essencial para promoverem o desenvolvimento social e cognitivo dos seus filhos.

Ao dispor dos munícipes de Oliveira do Bairro, está uma coleção diversificada de brinquedos didáticos, que vão especificamente trabalhar vários aspetos do desenvolvimento das crianças, como as motricidades grossa e fina, coordenação olho-mão, grafomotricidade, orientação espacial e lateralidade, linguagem, leitura e escrita, lógica e matemática, emoções e resolução de problemas, sentidos e estimulação sensorial, ou ainda as suas capacidades de imaginação, memória, interação social e concentração.