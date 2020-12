Comboio de mercadorias descarrilou entre Oiã e Oliveira do Bairro

Foto de Arquivo

Um comboio de mercadorias descarrilou hoje na Linha do Norte, entre Oiã e Oliveira do Bairro, causando apenas danos materiais, disse a Infraestruturas de Portugal (IP), citada pela agência Lusa.

A IP já deu explicações, num comunicado, apontando que o descarrilamento aconteceu às 15h, no troço da Linha do Norte entre Oiã e Oliveira do Bairro, condicionando a circulação entre estas duas estações do concelho de Oliveira do Bairro.

A circulação entre as duas estações fez-se através de uma só via e a IP deslocou-se de imediato ao local para avaliação dos danos na via e carrilamento da composição.

A IP não avança uma previsão para a conclusão dos trabalhos e para a consequente normalização daquele troço da Linha do Norte.