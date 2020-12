Conjunto de iniciativas apoia comércio local de Oliveira do Bairro

À promoção do comércio com a distribuição de 35 mil sacos, junta-se o Sorteio de Natal para potenciar as compras no comércio local.

O Município de Oliveira do Bairro, em parceria com as Juntas de Freguesia locais e com o apoio da ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, está a promover uma campanha de promoção do comércio local, através da distribuição de 35 mil sacos pelos estabelecimentos comerciais do Concelho.

Os estabelecimentos comerciais que quiserem aderir a esta iniciativa poderão levantar os sacos, que apresentam a frase “Neste Natal, o nosso coração está mais perto do comércio local”, na Junta de Freguesia da sua área ou na sede da ACIB, em Vila Verde – Oliveira do Bairro.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o objetivo desta iniciativa passa por “promover o comércio local, fazendo com que as pessoas transportem com elas, através dos sacos, o orgulho de terem ajudado a dinamizar a economia do Concelho, contribuindo para um setor que dá emprego a muitas famílias”.

Também em parceria com a ACIB, o Município bairradino lançou mais uma edição do Sorteio de Natal do Comércio Local, que vai distribuir 5 mil euros em prémios.

Por cada 10€ de compras nos estabelecimentos comerciais aderentes, é entregue ao cliente uma senha, num máximo de 10 por cada compra, que o habilitará a receber um dos 50 prémios de 100€ a sortear.

Os concorrentes/clientes deverão depositar as suas senhas, devidamente preenchidas e validadas com o carimbo do estabelecimento aderente, na Tômbola do Sorteio, que se encontrará localizada na Rua do Foral, junto ao Espaço Bairrada, em Oliveira do Bairro.

Serão sorteadas 50 senhas vencedoras, cujos detentores irão receber quatro vales de 25€, para utilizarem nos mais de 150 estabelecimentos comerciais aderentes.

A lista de estabelecimentos comerciais aderentes, que ostentarão de forma visível para os seus clientes um dístico indicativo da iniciativa, pode ser consultada no site da ACIB, em www.acib.pt. A campanha termina no dia 3 de janeiro.

“É mais uma forma de promover e dinamizar o nosso comércio local, incitando os nossos munícipes a fazerem as suas compras para esta quadra natalícia nos estabelecimentos comerciais de proximidade, com a possibilidade de ainda poderem ganhar vales de 100€, que será uma boa prenda de natal”, explicou Duarte Novo.

Para além destas duas iniciativas, o líder do Executivo de Oliveira do Bairro recordou que o município tem vindo a implementar outras medidas de apoio ao comércio local, como são exemplo os Vales Família, no âmbito do seu programa de apoio social para famílias carenciadas, “que oferece vales para aquisição de bens de primeira necessidade, em estabelecimentos comerciais do concelho, assim como a iniciativa 65 em Festa, que ofereceu vales de 10€, para além de outras ofertas, aos munícipes com mais de 65 anos que se inscreveram para esse efeito nas Juntas de Freguesia”.