Covid-19: Lar de Fermentelos “chora” morte de quatro utentes no passado fim-de-semana

A Associação Fermentelense de Assistência (AFA), deu a conhecer esta segunda-feira o falecimento de quatro utentes do lar da instituição, ocorridos no passado fim-de-semana, depois de um surto de Covid-19, ocorrido a partir do início deste mês.

Num comunicado da instituição, publicado no Facebook e assinado pela presidente da direção, Joana Ferreira, a AFA dá conta destes quatro óbitos na sua resposta de Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI).

“A nossa casa para além de ter sido assolada por este inimigo sem rosto, está a deixar-nos marcas que não se apagarão da história desta família”, começa por lamentar aquela responsável.

Para Joana Ferreira, este estado de pandemia “colocou-nos perante tantos sentimentos que desconhecíamos… o medo, o incerto, a tristeza(…). Fez-nos ver a falta que faz um abraço, um beijo, os convívios… a Música”.

“Quatro dos nossos queridos ‘familiares” partiram este fim de semana. O sentimento de impotência, de não poder estar com eles e com os seus familiares ainda nos deixa mais e mais tristes”, diz a presidente da AFA.

Recordando que “desde março que fechámos as portas e preservámos a nossa população idosa, e durante 9 meses saímos vitoriosos”, Joana Ferreira volta a lamentar, afirmando que “nesta luta, nunca sabemos quando e até quando. Assim em dezembro ele entrou na nossa casa”.

“Somos veementes na luta. Os colaboradores , todos sem excepção, têm dedicado o tempo a todos os nossos utentes e dado o seu melhor. Os esforços são para que nada lhes falte”, referiu, apontando que “muito temos a agradecer a toda a comunidade, parceiros, amigos, e claro às entidades públicas, que se uniram a nós nesta frente de batalha”.

A AFA termina o comunicado numa singela homenagem “em memória daqueles que nos deixaram e que jamais esqueceremos: D. Florinda, D. Alice, D. Judite, Sr. Acílio… até sempre!”.